Την τρίτη της προσθήκη στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι γνωστοποίησε η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Νταν Εντόι να γίνεται κάτοικος Αγγλίας για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι με κάθε επισημότητα ο Νταν Εντόι, καθώς ο σύλλογος ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου (με ρίζες από Σενεγάλη) εξτρέμ έως το 2030.

Ο πρώην πλέον παίκτης της Μπολόνια μπορεί να γίνει ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του αγγλικού κλαμπ, καθώς η Φόρεστ πλήρωσε περί τα 40 εκατ. ευρώ, συν άλλα 5 σε μορφή μπόνους στην ομάδα της Serie A για τον... αντικαταστάτη του Άντονι Ελάνγκα, ενώ μέχρι στιγμής στην κορυφή της σχετικής λίστας είναι η αγορά του Έλιοτ Άντερσον στα 41.2 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Εντόι πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με την Μπολόνια, έχοντας 9 γκολ και 6 ασίστ σε σύνολο 41 συμμετοχών σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League, πετυχαίνοντας μάλιστα και το μοναδικό γκολ του τελικού στο Coppa Italia, δίνοντας στους «Ροσομπλού» τον πρώτο της τίτλο ύστερα από 50 χρόνια.

