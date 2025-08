«Παίκτες της Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ στέλνουν μηνύματα στη Σίντνεϊ Σουίνι επειδή χώρισε!»

Όπως αποκάλυψε η Sun, παίκτες από ομάδες της Premier League βρίσκονται ανάμεσα σε όσους στέλνουν μηνύματα στην Σίντνεϊ Σουίνι μετά τον χωρισμό της.

Η Σίντνεϊ Σουίνι, είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών άσχετα με το ότι έχει γίνει vrial για τους λάθος λόγους. Η Αμερικανίδα ηθοποιός φαίνεται πως έγινε το πιο περιζήτητο πρόσωπο του Χόλιγουντ μετά τον χωρισμό της από τον επί χρόνια σύντροφό της και πρώην αρραβωνιαστικό Τζόναθαν Νταβίνο. Όπως μετέδωσε η Sun, μάλιστα, η 27χρονη έχει δεχτεί βροχή από μηνύματα ακόμα και από παίκτες της Premier League.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κοντινό της περιβάλλον, ποδοσφαιριστές μεγάλων αγγλικών ομάδων όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ, σπεύδουν στα προσωπικά της μηνύματα στο Instagram προσφέροντάς της ταξίδια στην Ευρώπη και ρομαντικά ραντεβού. Εκείνη, ωστόσο, με ευγένεια αρνείται.

Μάλιστα, δεν λείπουν και οι πιο... επίμονοι θαυμαστές. Ορισμένοι φτάνουν στο σημείο να προσπαθήσουν να βρουν τη διεύθυνσή της για να της στείλουν λουλούδια, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

