Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να παραχωρήσει τον 22χρονο Τάιλερ Μόρτον στη Λιόν και να βάλει στο ταμείο της 17 εκατ. ευρώ για έναν παίκτη με μόλις 66 λεπτά συμμετοχής στην Premier League!

Λεφτά από το... πουθενά φαίνεται πως θα εισπράξει η Λίβερπουλ, καθώς ο Τάιλερ Μόρτον μαζεύει βαλίτσες και ετοιμάζεται να μετακομίσει στα γήπεδα της Ligue 1 και τη Λιόν.

Ο 22χρονος αμυντικός μέσος των Reds θα κοστίσει στη Λιόν περί τα 17 εκατ. ευρώ. Ο νεαρός κατέκτησε με την Εθνική Αγγλίας το EURO U21 νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι έχοντας μάλιστα και ασίστ στο νικητήριο γκολ των Τριών Λιονταριών, όμως στη Λίβερπουλ δεν έχει καταφέρει να βρει χρόνο συμμετοχής.

Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή από το 2019 βρίσκεται στις ακαδημίες της, ενώ μερικά χρόνια πριν και σε ηλικία 18 ετών έπαιξε δύο 90λεπτα στους ομίλους του Champions League.

Πάντως, στην Premier League έχει αγωνιστεί μόλις σε δύο αγώνες τη σεζόν 2021/2022 καταγράφοντας 66 λεπτά αγωνιστικής δράσης! Συνολικά, με την πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ κατέγραψε μόλις 14 εμφανίσεις από το 2021 έως και φέτος. Ένας τεχνικά ταλαντούχος παίκτης, με μεγάλο ποσοστό ακρίβειας στις μεταβιβάσεις που μπορεί να βρει τα πατήματά του στη Γαλλία, με τη Λίβερπουλ πάντως να κατέχει το 20% ποσοστό μελλοντικής πώλησης του 22χρονου.

🚨🔴🔵 Olympique Lyon, closing in on Tyler Morton deal with Liverpool for £15m transfer fee.



Negotiations at final stages. pic.twitter.com/uwqc2NOBfg