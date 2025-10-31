Σφιντέρσκι - Ελ Κααμπί: Πιο... καυτοί από ποτέ!

Ράφα και Σφιντέρκι πρωταγωνιστούν στον Παναθηναϊκό, ο Ελ Κααμπί πάντα βλέπει κίτρινο και… αφηνιάζει, η Λίβερπουλ κινδυνεύει να σπάσει «στοιχειωμένα» ρεκόρ, ενώ στην Ιταλία η μάχη της κορυφής φουντώνει. Τα πάντα πριν την αγωνιστική στα Crazy Stats!

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής στη Super League ξεκινάει με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στον Βόλο. Οι «πράσινοι» έχουν κερδίσει και τα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια (μόνο ΠΑΟΚ & ΑΕΚ έχουν καλύτερα σερί επί των Θεσσαλών) και θα επιχειρήσουν για πρώτη φορά στο 2025 να αποφύγουν την ήττα για 3η συνεχόμενη έξοδο. Αν κερδίσουν ξανά, ο Ράφα Μπενίτεθ να ξεκινήσει στο πρωτάθλημα με διαδοχικές νίκες για πρώτη φορά στην καριέρα του μετά το 2019, όταν το είχε κάνει στην Κίνα με την Ντάλιαν Προ.

Βρίσκουμε το διπλό στο 1.61. Από εκεί και πέρα, ο Κάρλο Σφιντέρσκι συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα για τον Παναθηναϊκό και θα επιχειρήσει να σκοράρει για 3ο σερί ματς στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2024, όταν το είχε πετύχει στο MLS με τη φανέλα της Σάρλοτ. Θα τα καταφέρει; Στο 2.70 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Σφιντέρσκι.

Το βράδυ του Σαββάτου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη, από τον οποίο έχει χάσει μόλις 1 από τα 37 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας για το πρωτάθλημα (0-1 τον Ιανουάριο του 2002). Από τότε, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει τα 20 από τα 23 ματς στο ζευγάρι…

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, μάλιστα, μετράει 9 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στη Super League, κάνοντας την καλύτερη επίδοση από τον Μάρτιο του 2022, και θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο, που δεν κέρδισε σε καμία από τις 4 προηγούμενες αγωνιστικές. Ο άσος προσφέρεται στο 1.32. Από εκεί και πέρα, ο Ελ Κααμπί έχει πετύχει 5 γκολ εναντίον του Άρη στο πρωτάθλημα και μόνο κόντρα στην ΑΕΚ έχει σκοράρει περισσότερες φορές (6). Θα γίνουν οι «κίτρινοι» ο… αγαπημένος του αντίπαλος; Στο 2.05 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ελ Κααμπί.

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα: Τα ανάποδα (ιστορικά) σερί

Η Λίβερπουλ συνεχίζει να προβληματίζει, καθώς είναι η πιο ντεφορμέ ομάδα στην Premier League με 4 διαδοχικές ήττες και κινδυνεύει με 5η ήττα στη σειρά για πρώτη φορά μετά το 1953! Τα αρνητικά ρεκόρ, όμως, δεν σταματάνε εκεί, καθώς αν χάσει θα γίνει η πρώτη πρωταθλήτρια μετά τη Λέστερ τη σεζόν 2016-17, που κερδίζει τα 5 πρώτα ματς, αλλά χάνει τα επόμενα 5… Απέναντί της θα βρει την πιο φορμαρισμένη ομάδα της κατηγορίας με 4 σερί νίκες: την Άστον Βίλα. Οι Reds θα ποντάρουν στην καλή τους παράδοση στο ζευγάρι τελευταία, έχοντας κερδίσει τα 6 από τα 7 μεταξύ τους παιχνίδια στο Anfield, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.60.

Οι Villagers, όμως, μπορούν να γίνουν μόλις η 2η ομάδα στην ιστορία του πρωταθλήματος, που δεν κερδίζουν κανένα από τα 5 πρώτα παιχνίδια, αλλά κερδίζουν τα αμέσως 5 επόμενα, μετά την Πρέστον το 1936. Συν ότι μπορούν να γίνουν η πρώτη ομάδα μετά τη Σέφιλντ Γουένστντεϊ το 1993 που κερδίζει Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ σε διαδοχικές αγωνιστικές με αυτή τη σειρά. Θα τα καταφέρει; Στο 2.30 η διπλή ευκαιρία Χ2.

6 - Since the 27th September, Liverpool have lost more games than any other side in Europe's big-five leagues in all competitions (6). Worrying. pic.twitter.com/kbeDf5jv68 October 29, 2025

Μίλαν – Ρόμα: Προσφέρουν πάντα θέαμα

Μεγάλο ματς στην Ιταλία, όπου η Μίλαν υποδέχεται τη Ρόμα, με τους «ροσονέρι» να χάνουν μόλις 1 από τα 11 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα και στο Μιλάνο έχουν να ηττηθούν από τον Οκτώβριο του 2017 (0-2). Θα συνεχίσουν το καλό τους σερί οι γηπεδούχοι; Ο άσος πληρώνει 2.10.

Άλλωστε, η ομάδα του Αλέγκρι έχει κερδίσει τα 3 από τα 4 προηγούμενα ματς κόντρα σε ομάδες, που στο ξεκίνημα της αγωνιστικής ήταν στο πρώτο μισό της βαθμολογίας. Από εκεί και πέρα, και στα 10 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια σκόραραν και οι δύο ομάδες, με συνολικά 35 γκολ να σημειώνονται! Αυτή τη φορά το G/G προσφέρεται σε απόδοση 1.90, ενώ το Over 2,5 στο 2.15.

bwin Quick Hits

Ο ΠΑΟΚ παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα και δοκιμάζεται στην έδρα του Πανσερραϊκού. Έχει, πάντως, εξαιρετική παράδοση στο ζευγάρι, καθώς δεν χάνει για 10 ματς από τα «λιοντάρια», ενώ έχει κερδίσει και τα 4 πιο πρόσφατα για το κορυφαίο σερί από το 1979 (5 νίκες). Η απόδοση στο διπλό κυμαίνεται στο 1.28. Κρατάμε, επίσης, ότι στα 7 από τα 8 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ στη Super League σκόραραν και οι δύο ομάδες (μοναδική εξαίρεση εκείνο κόντρα στην ΑΕΚ). Το G/G προσφέρεται στο 2.05.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό, επί του οποίου μετράει 10 νίκες στα 13 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Οι Αγρινιώτες, μάλιστα, είναι η ομάδα που έχει δεχθεί τα περισσότερα γκολ (8) στο πρώτο ημίχρονο στο πρωτάθλημα φέτος, ενώ σε αυτό το διάστημα δέχθηκε και τα 4 από τα 6 τελευταία με αντίπαλο την ΑΕΚ. Στο 1.71 βρίσκουμε την απόδοση για 1 ημίχρονο / 1 τελικό.

Ο Ατρόμητος αγνοεί τη νίκη για 7 εντός έδρας ματς στη Super League, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία του. Θα βάλει τέλος στην αρνητική πορεία κόντρα στην Κηφισιά, που έχει δεχθεί γκολ και στα 14 προηγούμενα παιχνίδια της; Ο άσος πληρώνει 2.25.

Ο ΟΦΗ δεν έχει κερδίσει ποτέ στην ιστορία του στην Τρίπολη τον Αστέρα σε 15 ματς, γνωρίζοντας την ήττα στα 10 από αυτά. Αυτή η επίδοση είναι η χειρότερη στην ιστορία των Κρητικών κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα συνεχίσουν το σερί τους οι γηπεδούχοι, βάζοντας τέλος στο δικό τους αρνητικό σερί των 10 αγωνιστικών χωρίς νίκη (χειρότερη επίδοση από το 2022); Ο άσος προσφέρεται στο 2.25.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προέρχεται από 3 διαδοχικές νίκες στην Premier League, το καλύτερο σερί της από τον Φεβρουάριο του 2024, και τώρα δοκιμάζεται στο Νότιγχαμ με αντίπαλο τη Φόρεστ. Οι γηπεδούχοι έχουν καλή παράδοση στο ζευγάρι, κερδίζοντας και 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια (4 σερί νίκες έχουν να κάνουν από το 1910), ενώ στο City Ground έχουν πετύχει 2 συνεχόμενες νίκες (3 έχουν κάνουν από το 1967). Θα συνεχίσουν το σερί τους στο ζευγάρι οι γηπεδούχοι ή η ομάδα του Αμορίμ θα φτάσει σε ακόμα μία νίκη; Ο άσος πληρώνει 3.25 και το διπλό 2.10.

Το απόγευμα του Σαββάτου η Τότεναμ φιλοξενεί την Τσέλσι, την οποία έχει κερδίσει μόνο 1 φορά στα 13 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, χάνοντας μάλιστα και τα 4 πιο πρόσφατα από αυτά. Θα διευρύνουν το εξαιρετικό τους σερί οι «μπλε»; Στο 2.45 προσφέρεται το διπλό.

Η Άρσεναλ δοκιμάζεται στην έδρα της Μπέρνλι, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 από τα 18 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Οι «κανονιέρηδες», μάλιστα, έχουν κερδίσει και τα 4 τελευταία ματς για την Premier League, με τις 3 πιο πρόσφατες νίκες να έρχονται με 0 παθητικό. Η τελευταία φορά που η Άρσεναλ κέρδισε 4 σερί φορές χωρίς να δεχθεί γκολ ήταν τον Μάιο του 2014, με τον Αρτέτα να ξεκινάει σε όλες. Σε απόδοση 1.88 βρίσκουμε το διπλό σε συνδυασμό με N/G.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κερδίσει και τα 8 εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα με αντίπαλο την Μπόρνμουθ για την Premier League. Θα φτάσει σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.50 ο άσος.

14 – FC Bayern have won their first 14 competitive matches this season – a new record for a club from the big five European leagues; no club from the Bundesliga, Premier League, Ligue 1, LaLiga or Serie A had started a season with this many competitive wins before. Immortalised. pic.twitter.com/8dBlZnN74s — OptaFranz (@OptaFranz) October 29, 2025

Το απόγευμα του Σαββάτου η Μπάγερν θέλει να διευρύνει το νικηφόρο της σερί, υποδεχόμενη τη Λεβερκούζεν. Οι φιλοξενούμενοι τρέχουν αήττητο σερί 37 αγώνων εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, το κορυφαίο στην ιστορία της Bundesliga συνολικά και το βλέπουν να… κινδυνεύει. Εκτός από το «απόλυτο», οι Βαυαροί έχουν ήδη πετύχει 30 γκολ στα 8 πρώτα παιχνίδια της σεζόν, επίδοση που αποτελεί και νέο ρεκόρ, ενώ στο Μόναχο σκοράρουν 2+ τέρματα σε κάθε ένα από τα 19 προηγούμενα παιχνίδια τους. Το all-time ρεκόρ ανήκει στους ίδιους στη Γερμανία με 21 παιχνίδια από το 1973. Θα δούμε και πάλι πλούσιο θέαμα; Το Over 3,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.63.

Ντέρμπι στη Βασκωνία, όπου η Σοσιεδάδ φιλοξενεί την Μπιλμπάο. Η Αθλέτικ δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 8 προηγούμενες επισκέψεις της στο Σαν Σεμπαστιάν για το πρωτάθλημα, με την τελευταία της νίκη να σημειώνεται τον Μάρτιο του 2017 (2-0)… Θα διευρύνουν το σερί τους οι γηπεδούχοι; Βρίσκουμε τον άσο στο 2.70.

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα δοκιμάζεται στην έδρα της Ατλέτικο, την οποία δεν έχει κερδίσει σε κανένα από τα 16 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στη Μαδρίτη. Ηττήθηκε, μάλιστα, και στα 3 πιο πρόσφατα, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.35. Οι Σεβιγιάνοι, όμως, σκοράρουν για 11 σερί ματς στο πρωτάθλημα, για το καλύτερο σερί τους από τον Ιανουάριο του 2022, ενώ το αντίστοιχο σερί των «ροχιμπλάνκος» έχει φτάσει στα 12 ματς. Το G/G τώρα πληρώνει 1.90.

Ακόμα ένα μεγάλο ντέρμπι στην Τουρκία, με την Μπεσίκτας και υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ το απόγευμα της Κυριακής. Οι «Αετοί» έχουν εξαιρετική παράδοση στο ζευγάρι, καθώς έχουν χάσει μόλις 1 από τα 10 προηγούμενα μεταξύ τους ματς εντός έδρας (1-3 τον Δεκέμβριο του 2023), με τον άσο τώρα να προσφέρεται στο 2.65. Η Μπεσίκτας, μάλιστα, πέτυχε τις 2 τελευταίες της νίκες επί της Φενέρ χωρίς να δεχθεί γκολ. Η τελευταία φορά που το αντίστοιχο σερί έφτασε στα 3 ματς ήταν το 1987. Θα ισοφαρίσουν εκείνη την επίδοση οι γηπεδούχοι; Σε απόδοση 5.00 ο συνδυασμός του 1 με το N/G.

Αυτό, πάντως, δεν είναι το μοναδικό μεγάλο ματς, καθώς η Γαλατασαράι αντιμετωπίζει την Τράμπζονσπορ μία ημέρα νωρίτερα. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 6 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια και με ακόμα μία νίκη θα κάνουν νέο ρεκόρ στο ζευγάρι. Θα τα καταφέρουν; Στο 1.41 ο άσος.

Η Λιντς δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 9 τελευταία ματς στην έδρα της Μπράιτον, ενώ δεν έχει δεχθεί γκολ σε κανένα από τα 7 πιο πρόσφατα από αυτά. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.83, ενώ αν συνδυαστεί με N/G η απόδοση ανεβαίνει στο 3.10.

Σε κάθε ένα από τα 6 τελευταία ματς ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Μπρέντφορντ σκόραραν και οι δύο ομάδες. Βρίσκουμε το G/G στο 1.68 τώρα.

Η Μπενφίκα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γκιμαράες στην Πορτογαλία, τρέχοντας αήττητο σερί 26 αγώνων στο ζευγάρι, κερδίζοντας τους 20 από αυτούς. Θα διευρύνουν το εντυπωσιακό τους σερί οι φιλοξενούμενοι; Στο 1.46 βρίσκουμε το διπλό.

