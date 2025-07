Το νέο όνομα που απασχολεί έντονα το μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού είναι αυτό του 22χρονου Ολλανδού και οι «μπλε»... τρέχουν για να τον κλείσουν!

Την περίπτωση της απόκτησης του Τσάβι Σίμονς δουλεύουν όλο και πιο έντονα και με γοργούς ρυθμούς οι άνθρωποι της Τσέλσι, θέλοντας να προλάβουν άλλους πιθανούς «μνηστήρες».

Ο 22 ετών Ολλανδός μεσοεπιθετικός που έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη Λειψία στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι, αποτελεί πλέον το νέο «καυτό» όνομα της αγοράς, με αρκετούς κορυφαίους συλλόγους να... τσεκάρουν την περίπτωσή του. Ένας από αυτούς είναι και η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, που ωστόσο «τρέχει» την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Λονδρέζοι είναι ήδη σε προχωρημένες επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για τους προσωπικούς όρους της -πιθανής- συμφωνίας, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή θετικό στο ενδεχόμενο μετακόμισης στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Οι «μπλε» θέλουν να προλάβουν τις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες και τη δεδομένη στιγμή μοιάζει να είναι στην... pole position, με τους «Ταύρους» να αξιώνουν περί τα 70 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Σίμονς.

🚨🔵 Understand Chelsea are advancing in talks with Xavi Simons on personal terms!



Xavi, keen on the move and open to joining Chelsea… direct talks in progress to agree contract details and terms.



Chelsea want to be fast ahead of club to club talks with Leipzig. pic.twitter.com/4XhH6gzeOL