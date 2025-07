Επίσημη μορφή πήρε το «διαζύγιο» της Μάντσεστερ Σίτι με τον Τσίκι Μπεγκιριστάιν, ο οποίος είχε πόστο αθλητικού διευθυντή στον σύλλογο για 13 χρόνια, αναμορφώνοντας τους Citizens.

Είχε γίνει γνωστό από τον περασμένο Οκτώβρη, όμως πλέον η αποχώρηση του Τσίκι Μπεγκιριστάιν από την Μάντσεστερ Σίτι είναι επίσημη.

Ο Ισπανός τελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή στους Citizens από το 2012 και έπαιξε κομβικό ρόλο στις συνεχόμενες επιτυχίες της ομάδας τα χρόνια που ακολούθησαν, πανηγυρίζοντας 21 τίτλους με τον σύλλογο.

Με τον τρόπο αυτό έκλεισε ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία της Σίτι, μιας και μιλάμε για τον άνθρωπο που στην ουσία «έφερε» τον Πεπ Γκουαρδιόλα στο Μάντσεστερ και μαζί κατέκτησαν το πρώτο Champions League της ομάδας.

Txiki Begiristain has officially departed his role as Director of Football at Manchester City following 13 incredible years at the Club.



