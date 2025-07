Με τη μεταγραφή του κίπερ Τζέιμς Τράφορντ από την Μπέρνλι στη Μάνστεστερ Σίτι, ο Καταλανός τεχνικός έγραψε ιστορία, αφού οι ομάδες του έχουν δαπανήσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για προσθήκες.

Μια ακόμη κορυφή, η οποία βέβαια δεν έχει άμεση σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι, έπιασε ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Χάρη στη... μεταγραφή του Τζέιμς Τράφορντ από την Μπέρνλι στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Καταλανός τεχνικός έγραψε ιστορία.

Με τα περίπου 31 εκατ. ευρώ που ξόδεψαν οι «πολίτες» για να πάρουν πίσω στο Μάνστεστερ τον νεαρό πορτιέρε (είχε μεγαλώσει στις Ακαδημίες του συλλόγου, πριν αποχωρήσει το 2023), οι... σπατάλες του Πεπ για μεταγραφές ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, νούμερο ασύλληπτο αν αναλογιστεί κανείς πως στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ντιέγκο Σιμεόνε με 700 εκατ. ευρώ λιγότερα (1.31 δις)!

Ξεκινώντας από την Μπαρτσελόνα (2008-2012), που αποτέλεσε την αφετηρία της επαγγελματικής του καριέρας στους πάγκους, ο Γκουαρδιόλα ξόδεψε κοντά στα 342 εκατ. ευρώ, με ακριβότερη αγορά τον Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς, που κόστισε 69.5 εκατ. συν τον Σαμουέλ Ετό που μετακόμισε στην Ίντερ.

Στη συνέχεια και στο πέρασμά του από το Μόναχο και την Μπάγερν (2013-2016), οι μεταγραφές του πλησίασαν τα 206 εκατομμύρια, με τον Αρτούρο Βιδάλ να κοστίζει τα περισσότερα, καθώς οι Βαυαροί έβγαλαν από τα ταμεία τους περί τα 39.25 εκατ. ευρώ για να τον πάρουν στην Bundesliga.

Πλέον, όντας 9 χρόνια στο τιμόνι της Σίτι (από το 2016), οι Άραβες έχουν δώσει περισσότερα από 1.6 δις ευρώ για τα... χατίρια του Γκουαρδιόλα, με τον «φευγάτο» Τζακ Γκρίλις να αποτελεί την πιο ακριβή ever προσθήκη του πολυνίκη τεχνικού.

