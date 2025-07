Ο προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου, πήρε επίσημα θέση σε σχέση με όσα ακούγονται για τον Αλεξάντερ Ίσακ στα τελευταία 24ωρα και την πιθανή αποχώρησή του Λίβερπουλ.

Το όνομά του Αλεξάντερ Ίσακ είναι από τα... καυτά του φετινού καλοκαιριού, με τη Λίβερπουλ να είναι η ομάδα που τον έχει πιο ψηλά στη μεταγραφική της λίστα.

Οι Reds, οι οποίοι έχουν πάρει φόρα στο μεταγραφικό «παζάρι», εξετάζουν την περίπτωση του Σουηδού επιθετικού, παρά την απόκτηση του Ούγκο Εκιτικέ από την Άιντραχτ.

Ο προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου, τοποθετήθηκε επίσημα όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον ποδοσφαιριστή του. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Άγγλος τεχνικός, η ομάδα του δεν έχει λάβει κάποια πρόταση για τον Ίσακ τονίζοντας ότι θέλει να τον δει να παραμένει στους Magpies.

«Είναι ακόμα παίκτης μας, έχει συμβόλαιο. Μέχρι έναν βαθμό, είμαστε εμείς αυτοί που ελέγχουμε την κατάσταση για το τι θα γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι πιθανότητες είναι ανοιχτές για εμάς. Η επιθυμία μου ήταν πάντα να μείνει μαζί μας, ωστόσο αυτό δεν δεν είναι πλήρως στο χέρι μου. Δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη πρόταση για εκείνον, από οποιονδήποτε σύλλογο», δήλωσε ο Χάου.

'My wish has always been that he stays and we him play again next year, but that's not in my full control' 💬



Eddie Howe says there has been no offer for Alexander Isak and the situation remains unchanged amid speculation over the striker's future 👀pic.twitter.com/ghD9OWuo48