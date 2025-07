Η Daily Mail αποκάλυψε τις ενέργειες του Μαρινάκη για την παραμονή του Γκιμπς - Γουάιτ: «Το ταξίδι - αστραπή και το νέο συμβόλαιο»

Η Daily Mail αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από την ανατροπή στο σήριαλ της μεταγραφής του Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ και το πώς ο Μαρινάκης τον έπεισε να ανανεώσει με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η απόφαση του Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ να παραμείνει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και να ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2028 αποτέλεσε μια μεταγραφική «βόμβα» για την Premier League. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η Τότεναμ είχε ενεργοποιήσει τη ρήτρα του, οι ιατρικές εξετάσεις είχαν προγραμματιστεί και ο Τόμας Φρανκ θεωρούσε τη μεταγραφή του στους Σπερς δεδομένη.

Ωστόσο, μέσα σε λίγα 48 ώρες, ο Βαγγέλης Μαρινάκης άλλαξε άρδην το σκηνικό. Ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ ταξίδεψε στην Πορτογαλία, όπου η ομάδα πραγματοποιούσε την προετοιμασία της, και σε μια προσωπική συνάντηση με τον Γκιμπς-Γουάιτ κατάφερε να τον πείσει να μείνει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ, του παρουσίασε ένα πλάνο για το μέλλον των Reds, του υποσχέθηκε μεταγραφική ενίσχυση στην ομάδα και τον ανέδειξε σε ηγέτη με ένα νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο το οποίο κατέρριψε όλα τα ρεκόρ στην ιστορία του κλαμπ.

Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατάφερε να τον πείσει λόγω της εμπιστοσύνης και η φιλοδοξίας που του μετέφερε και αυτοί ήταν οι βασικοί παράγοντες που άλλαξαν γνώμη στον παίκτη.

The inside story of Morgan Gibbs-White's Nottingham Forest U-turn: How Evangelos Marinakis convinced England star to stay, why owner refused to sell to Tottenham and what happened with the release clause https://t.co/XVDZZn9a0m