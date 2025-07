Το «σίριαλ» με τον Βίκτορ Γιόκερες έλαβε επίσημα τέλος, με την Άρσεναλ να ανακοινώνει την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού από την Σπόρτινγκ για τα επόμενα πέντε χρόνια!

Το «μπαμ» του καλοκαιριού είναι γεγονός για την Άρσεναλ! Οι Gunners ανακοίνωσαν το βράδυ του Σαββάτου (26/7) την απόκτηση του Βίκτορ Γιόκερες από την Σπόρτινγκ, σε ένα deal που πέρασε από τα... χίλια κύματα μέχρι τελικά να πάρει επίσημα σάρκα και οστά.

Ο 27χρονος επιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο (έως το 2030), ενώ το κόστος της μεταγραφής του στους Λονδρέζους έφτασε συνολικά τα 73.5 εκατ. ευρώ. Ο Γιόκερες θα φορέσει τη φανέλα με το εμβληματικό «14» του Τιερί Ανρί.

