«Τελειωμένη» θεωρείται η μεταγραφή του Σουηδού στράικερ στην Άρσεναλ, ο οποίος σύντομα θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει, παίρνοντας ένα «θρυλικό» νούμερο.

Όλο και πιο κοντά στο να «σφραγίσει» βρίσκεται η μεταγραφή του Βίκτορ Γιόκερες στην Άρσεναλ. Μετά την οριστική συμφωνία των Άγγλων με τη Σπόρτινγκ για ένα ποσό που πλησιάζει τα 73.5 εκατ. ευρώ (μαζί με μπόνους) ο Σουηδός επιθετικός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος του deal.

Όπως αποκάλυψε ο έγκριτος Ντέιβιντ Όρσταϊν του Athletic, ο πορτογαλικός σύλλογος έδωσε την απαραίτητη άδεια στον Γιόκερες έτσι ώστε να ταξιδέψει στο Λονδίνο, για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πέντε ετών με τους «κανονιέρηδες», κάτι που πρόκειται να συμβεί το Σάββατο (26/7).

Πέραν αυτού, ο γνωστός ρεπόρτερ αποκάλυψε και το νούμερο που θα φοράει από εδώ και στο εξής ο 27χρονος στράικερ, όντας παίκτης της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα. Αυτό φαίνεται πως θα είναι το... θρυλικό «14» το οποίο ουσιαστικά «απογείωσε» ο σπουδαίος Τιερί Ανρί, μια από τις πιο iconic μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου!

