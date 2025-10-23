Ο Σλοτ αποκάλυψε γιατί έκανε αλλαγή τον Ίσακ στο ημίχρονο!

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ, Αλεξάντερ Ίσακ, αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τον Άρνε Σλοτ να εξηγεί γιατί προχώρησε σε αυτή την απόφαση.

Η Λίβερπουλ το βράδυ της Τετάρτης (22/10) ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη για να αντιμετωπίσει την Άιντραχτ στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, την οποία και κέρδισε με το επιβλητικό 5-1, παρότι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν από νωρίς στη αναμέτρηση, βάζοντας τίτλους τέλους σε ένα σερί τεσσάρων ηττών.

Τα πέντε γκολ για τους πρωταθλητές Αγγλίας τα πέτυχαν οι Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Ιμπραΐμα Κονατέ, Κόντι Χάκπο, Ντόμινικ Σόμποσλαϊ και Ούγκο Εκιτικέ, με τον Αλεξάντερ Ίσακ να μην μπορεί να βρει δίχτυα για ένα ακόμη παιχνίδι.

Ο Σουηδός στραικερ έχει σκοράρει μόνο ένα γκολ από τότε που έκανε τη μεταγραφή-ρεκόρ από τη Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ, κόντρα στη Σαουθάμπτον στο Carabao Cup και στο χθεσινό παιχνίδι έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, με τον Φεντερικό Κιέζα να παίρνει τη θέση του.

Ο προπονητής των «reds», Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης αναφέρθηκε στην απόφαση του να αντικαταστήσει τον Ίσακ, λέγοντας πως η επιλογή αυτή δεν ήταν θέμα τακτικής, αλλά μικροτραυματισμού του παίκτη.

«Έχω πει πολλές φορές ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις ισορροπία με έναν παίκτη που έχασε τρεις μήνες. Πας αργά μαζί του και ο κόσμος διαφωνεί για το αν θα τον αφήσεις να παίξει για περισσότερο χρόνο», δήλωσε ο Ολλανδός τεχνικός.

«Τον έχουμε βάλει να αγωνιστεί για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες και δυστυχώς έπρεπε να φύγει λόγω ενοχλήσεων που ένιωθε στη βουβωνική χώρα. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο, αλλά δεν είναι εύκολη η ισορροπία όταν ένας παίκτης έχει μείνει εκτός για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα».

Από την άλλη, ο συμπαίκτης του στη κορυφή της επίθεσης, Ούγκο Εκιτικέ, πιστεύει ότι ο συνδυασμός του με τον Σουηδό δε έχει λειτουργήσει ακόμη στο βαθμό που θα θέλανε, αλλά παραμένει θετικός πως θα το βρούνε στη συνέχεια. «Νομίζω ότι ήταν καλός. Ναι δεν ήταν το καλύτερο ημίχρονο που κάναμε μαζί, αλλά μπορούμε να βελτιωθούμε, είναι πολύ καλός παίκτης»

Ο 23χρόνος επιθετικός μίλησε ακόμη και για το δυνατό του ξεκίνημα με τη φανέλα της Λίβερπουλ, έχοντας σκοράρει ήδη έξι γκολ αυτή τη σεζόν. «Νιώθω καλά, έχω πολύ καλούς συμπαίκτες. Αγαπώ τη ζωή μου και ελπίζω να συνεχίσω έτσι. Είμαι ήρεμος και απλώς θα συνεχίσω να κάνω αυτό που θέλω»

