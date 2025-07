Οι «Reds» προχώρησαν σε μια συγκινητική και αξιέπαινη κίνηση, δημιουργώντας ειδική κατηγορία στο επίσημο σάιτ τους για τον Πορτογάλο με τίτλο «Forever».

Μετά την πολύ σωστή και όμορφή απόφασή της να αποσύρει το νούμερο «20» προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα, η Λίβερπουλ προέβη σε ακόμα μια συγκινητική κίνηση για τον Πορτογάλο που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας δημιούργησαν μια ειδική κατηγορία στο επίσημο σάιτ τους, κάτω από το τρέχον ρόστερ του συλλόγου, με τον τίτλο «Forever», θέλοντας έτσι να δείξουν πως ο Ζότα θα είναι για πάντα μαζί τους.

Πατώντας πάνω στο προφίλ του αδικοχαμένου επιθετικού, μπορεί κανείς να δει τα επιτεύγματά του με τη Λίβερπουλ, σε ένα κείμενο που τελειώνει με τη συγκινητική φράση «Θα είναι για πάντα το δικό μας νούμερο 20».

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Liverpool have placed Diogo Jota in the "Forever" category on their squad list on the website. 🤍 pic.twitter.com/ZcifBWFpft