Συνεχίζει δυναμικά στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι η Σάντερλαντ που θέλει να κάνει τον Γκρανίτ Τσάκα δικό της.

Η Σάντερλαντ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει βάλει στα «ραντάρ» της τον Γκρανίτ Τσάκα από την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο 32χρονος πρώην μέσος της Άρσεναλ έπαιξε βασικό ρόλο για τη Λεβερκούζεν στις δύο σεζόν του στην ομάδα της Bundesliga πραγματοποιώντας 99 εμφανίσεις και βοηθώντας την να κατακτήσει τον πρώτο της πρωτάθλημα τη σεζόν 2023-24.

Το συμβόλαιο του Τσάκα με τις Ασπιρίνες λήγει το 2028 αλλά δεν είναι μόνο η νεοφώτιστη που εξετάζει την περίπτωση του, αφού ομάδα από την Σαουδική Αραβία, η ΝΕΟΜ, έχει δείξει ενδιαφέρον.

Η Σάντερλαντ που έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά στην μεταγραφική αγορά αυτό το καλοκαίρι και έχει ήδη αποκτήσει έξι παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού του μέσου Ένζο Λε Φεέ.

Αν ο Ελβετός μετακομίσει στην Αγγλία θα είναι η τελευταία μεγάλη αποχώρηση από τη Λεβερκούζεν αυτό το καλοκαίρι, μετά τον Φλόριαν Βιρτς που εντάχθηκε στη Λίβερπουλ σε μια μεταγραφή-ρεκόρ του συλλόγου ύψους 136,3 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και του Τζερεμί Φρίμπονγκ ο οποίος επίσης αποχώρησε για το Άνφιλντ αφού οι πρωταθλητές Αγγλίας ενεργοποίησαν τη ρήτρα αποδέσμευσής του ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨🔴⚪️ Sunderland are working on Granit Xhaka deal but also made direct approach to Frank Zambo-Anguissa’s agent on Wednesday.



Napoli already offered Anguissa to sign new deal with club confident to get the green light soon and sign until 2028. 💙 pic.twitter.com/oG04swnfSi

