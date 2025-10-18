Νότιγχαμ Φόρεστ - Τσέλσι: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Premier League
Η 8η αγωνιστική της Premier League ξεκινάει σήμερα, Σάββατο (18/10), με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Τσέλσι να ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου υποδέχεται τους Μπλε στο «Σίτι Γκράουντ» στις 14:30, σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Premier League.
Ακολουθεί το Μπράιτον-Νιούκαστλ στις 17:00 (Nova Sports 2), το Μπέρνλι-Λιντς (Nova Sports 4), το Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ (Nova Sports 5) και το Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (Nova Sports Premier League). Τέλος, η δράση στο αγγλικό πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με το Φούλαμ-Άρσεναλ στις 19:30 από το Nova Sports Premier League.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στην Premier League
- Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (14:30, Nova Sports Premier League)
- Μπράιτον-Νιούκαστλ (17:00, Nova Sports 2)
- Μπέρνλι-Λιντς (17:00, Nova Sports 4)
- Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ (17:00, Nova Sports 5)
- Σάντερλαντ-Γουλβς (17:00, Nova Sports start)
- Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (17:00, Nova Sports Premier League)
- Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30, Nova Sports Premier League)
