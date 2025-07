Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ενημέρωσε πως ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δέχθηκε μία πρόταση από την Πούμας του Μεξικού, όμως αρνήθηκε να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του συνεχίζει να βρίσκεται ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, που παραχωρείται από την Νιουκάστλ. Ο Έλληνας κίπερ δέχθηκε μία κρούση από την μεξικανική Πούμας, όμως εκείνος δεν θέλησε να συζητήσει το ενδεχόμενο της μεταγραφής στην χώρα της κεντρικής Αμερικής, αφού θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη τόσο για οικογενειακούς λόγους όσο και για την καριέρα του κι έτσι είπε «όχι», όπως ενημέρωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🚨🇬🇷 Newcastle GK Odysseas Vlachodimos rejected a prospect move to Pumas. Ambitions and family keep him in Europe.



Villarreal are amongst teams checking his situation. pic.twitter.com/N7QJiWo9yF