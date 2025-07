Ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν αποκάλυψε ότι η Νιούκαστλ θέλει να παραχωρήσει τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, με την Μπέτις να είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Έλληνα κίπερ.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ρεάλ Μπέτις, η οποία εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του για να ενισχυθεί κάτω από τα δοκάρια. Ο 31χρονος τερματοφύλακας είναι διαθέσιμος, με τη Νιούκαστλ να είναι θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, κυρίως με τη μορφή δανεισμού.

Οι Magpies δείχνουν πρόθυμες να τον αποδεσμεύσουν, αφού και ο ίδιος ο παίκτης δεν είναι ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής του, καθώς την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για μόλις ένα ημίχρονο! Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι η Νιούκαστλ τον απέκτησε αντί 23,6 εκατ. ευρώ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και δεν θέλει να καταγράψει ζημία στα οικονομικά της, λόγω των κανονισμών PSR, καθιστά τον δανεισμό του Έλληνα διεθνούς την πιο πιθανή λύση.

Όπως μετέδωσε ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν του Athletic, η Μπέτις παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αν και ακόμα δεν έχει γίνει επίσημη επαφή μεταξύ των δύο συλλόγων, οι Ισπανοί έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Έλληνα γκολκίπερ εν όψει της νέας σεζόν.

