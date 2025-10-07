Ο Έλληνας πορτιέρε ήταν πρωταγωνιστής στη σπουδαία νίκη των Σεβιγιάνων επί της Μπαρτσελόνα (4-1, 5/10) και οι... αρμόδιοι των social media φρόντισαν να τρολάρουν τη Νιουκάστλ.

Όχι απλώς έχει πάρει τη θέση του βασικού κάτω από τα δοκάρια της Σεβίλλης, πλέον γίνεται και πρωταγωνιστής της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν εξαιρετικός στο εντυπωσιακό 4-1 των Σεβιγιάνων επί της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα το απόγευμα της Κυριακής (5/10), και φυσικά δέχθηκε καθολική αποθέωση τόσο από τους φίλους της ομάδας, αλλά και από τον Βασίλη Τσιάρτα.

Στα 31 του χρόνια ο Βλαχοδήμος είναι δανεικός στον σύλλογο της La Liga από τη Νιουκάστλ, η οποία δέχθηκε ένα «επικό» τρολάρισμα στα social media. Συγκεκριμένα, ο admin της Σεβίλλης στο Χ (πρώην Twitter) ανέβασε μια φωτογραφία με τον Έλληνα τερματοφύλακα, συνοδευόμενη από τη φράση «Ο μόνος τερματοφύλακας της Νιουκάστλ που κέρδισε την Μπαρτσελόνα φέτος».

Θυμίζουμε πως στην πρεμιέρα του Champions League, η ομάδα του Χάνσι Φλικ επικράτησε 1-2 της Νιουκάστλ στην Αγγλία, χάρη σε «ντοπιέτα» του Μάρκους Ράσφορντ.