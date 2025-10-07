Οδυσσέας Βλαχοδήμος: Η Σεβίλλη τρόλαρε τη Νιουκάστλ με πρωταγωνιστή τον Έλληνα κίπερ
Όχι απλώς έχει πάρει τη θέση του βασικού κάτω από τα δοκάρια της Σεβίλλης, πλέον γίνεται και πρωταγωνιστής της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα.
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν εξαιρετικός στο εντυπωσιακό 4-1 των Σεβιγιάνων επί της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα το απόγευμα της Κυριακής (5/10), και φυσικά δέχθηκε καθολική αποθέωση τόσο από τους φίλους της ομάδας, αλλά και από τον Βασίλη Τσιάρτα.
Στα 31 του χρόνια ο Βλαχοδήμος είναι δανεικός στον σύλλογο της La Liga από τη Νιουκάστλ, η οποία δέχθηκε ένα «επικό» τρολάρισμα στα social media. Συγκεκριμένα, ο admin της Σεβίλλης στο Χ (πρώην Twitter) ανέβασε μια φωτογραφία με τον Έλληνα τερματοφύλακα, συνοδευόμενη από τη φράση «Ο μόνος τερματοφύλακας της Νιουκάστλ που κέρδισε την Μπαρτσελόνα φέτος».
The only @NUFC keeper to beat Barcelona this season 😉#SevillaFC pic.twitter.com/zSQhJgG4Un— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 6, 2025
Θυμίζουμε πως στην πρεμιέρα του Champions League, η ομάδα του Χάνσι Φλικ επικράτησε 1-2 της Νιουκάστλ στην Αγγλία, χάρη σε «ντοπιέτα» του Μάρκους Ράσφορντ.
