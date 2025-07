Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την πέμπτη της μεταγραφή το φετινό καλοκαίρι αφού μετά τους Μπετινέλι, Αΐτ-Νουρί, Ραγιάν Σερκί και Ράιντερς απέκτησε τον νεαρό μέσο Σβέρε Νίπαν από την Ρόζενμποργκ

Η Μάντσεστερ Σίτι ενισχύθηκε στην χώρο του κέντρου, αφού απέκτησε τον Σβέρε Νίπαν με μεταγραφή από την Ρόζενμποργκ αντι 12,5 εκ. ευρώ. Το συμβόλαιο του Νορβηγού θα έχει πενταετή διάρκεια.

Ο 18χρονος κεντρικός χαφ, έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Ρόζενμποργκ σε ηλικία 15 ετών και φτάνει στο Etihad ως ένα από τα πολλά υποσχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Με την φανέλα της νορβηγικής ομάδας κατέγραψε 70 εμφανίσεις με απολογισμό 14 γκολ και 11 ασίστ.

Επιπλέον έχει αγωνιστεί σε όλα τα μικρά κλιμάκια της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας, από την Κ15 έως την Κ21

We're delighted to confirm the signing of Sverre Nypan from Norwegian side Rosenborg 🩵 pic.twitter.com/5ZtbKRG8by