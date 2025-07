Ο Κολομβιανός εξτρέμ έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από το «Άνφιλντ» και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φέρεται να ζήτησε την απόκτησή του.

Ο Λουίς Ντίας είναι από τα ονόματα που ήδη έχουν μπει στο επίκεντρο της μεταγραφικής περιόδου και φαίνεται πως θα συνεχίσουν να μας απασχολούν. Ο Κολομβιανός εξτρέμ έχει εκφράσει την επιθυμία του να φύγει από τη Λίβερπουλ. Παρ’ όλα αυτά, η περίπτωσή δεν είναι απλή, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη-κλειδί για τους «κόκκινους» και τα δεδομένα της μεταγραφής του είναι αρκετά σύνθετα.

Το ποσό που τον κοστολογεί η Λίβερπουλ είναι στα 100 εκατ. ευρώ και μόνο λίγες ομάδες μπορούν να ξοδέψουν τόσα χρήματα, ώστε να τον αποκτήσουν. Μία από αυτές της ομάδες είναι και η Αλ Νασρ που μετά από εισήγηση του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται πως είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση που θα αγγίξει αυτό το ποσό για να τον κάνει δικό της.

Μετά την ανανέωσή του, ο Πορτογάλος σταρ έχει αναλάβει μεγαλύτερη δύναμη στη διοίκηση της Αλ Νασρ. Οι απόψεις του γίνονται αισθητές και η επιρροή του είναι μεγάλη σε κάθε απόφαση του συλλόγου.

Το μόνο εμπόδιο που θα μείνει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή αν η Αλ Νασρ δώσει τα 100 εκατ. ευρώ στη Λίβερπουλ θα είναι η θέληση του Ντίας για την μετακόμιση του στη Σαουδική Αραβία, καθώς έχει θέσει προτεραιότητα του την παραμονή στην Ευρώπη.

🚨 NEW: Al Nassr are willing to pay €100M for Luis Diaz. The club have been working to seduce the player and his camp to come to Saudi Arabia. They have already been unsuccessful on a number of occasions, according to SPORT. pic.twitter.com/1igL5ZhyLg