Οι πρωταθλητές Αγγλίας δε συζήτησαν καν με τους Βαυαρούς για τον Κολομβιανό, ρίχνοντας «άκυρο» στα 67.5 εκατ. ευρώ και εξηγώντας πως δεν έχουν πρόθεση να παραχωρήσουν τον παίκτη εύκολα.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο είναι ο Λουίς Ντίας. Ο εξτρέμ της Λίβερπουλ έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της ομάδας πως θέλει να αποχωρήσει από το Νησί, αλλά κάτι τέτοιο μόνο εύκολο δε μοιάζει.

Ενδιαφέρον για τον Κολομβιανό υπάρχει φυσικά από την Μπαρτσελόνα, της οποίας αποτελεί βασικό στόχο για τα εξτρέμ, αλλά και από πλευράς Μπάγερν Μονάχου, η οποία μάλιστα έστειλε πρόταση 67.5 εκατ. ευρώ στους «Reds». Ωστόσο, όπως μετέδωσε ο έμπειρος Ντέιβιντ Όρσταϊν, οι πρωταθλητές Αγγλίας απέρριψαν αμέσως αυτή την προσφορά.

Η Λίβερπουλ ενημέρωσε τους αρμόδιους πως κοστολογεί τον παίκτη πάνω από 100 εκατ. ευρώ, αλλά παράλληλα ότι δεν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει. Τουλάχιστον όχι τόσο «εύκολα».

🚨 Bayern Munich submit official bid to sign Luis Diaz from Liverpool. #FCBayern proposal worth €67.5m; rejected immediately today. #LFC value at €100m+ but informed suitors no plans to sell. Colombia int’l has made clear he wants to leave @TheAthleticFC https://t.co/LJJHKFHSOT