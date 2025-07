Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph, ο πρώην αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων» πρόκειται να καταθέσει μήνυση, καθώς υποστηρίζει πως έτυχε «κλινικής αμέλειας» από τον σύλλογο.

«Μπλεξίματα» φαίνεται πως έρχονται στο προσκήνιο για τη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ, από έναν πρώην ποδοσφαιριστή της. Ο λόγος για τον Άλεξ Τουανζέμπε, τον 27χρονο αμυντικό από το Κονγκό που αποχώρησε από το «Όλντ Τράφορντ» πριν δυο χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο Κονγκολέζος πλέον στόπερ της Μπέρνλι έχει καταθέσει αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, επικαλούμενος «κλινική αμέλεια» από πλευράς Γιουνάιτεντ, σχετικά με τραυματισμούς που υπέστη όσο άνηκε στο ρόστερ της.

Από το 2017, όταν έκανε ντεμπούτο με τους «κόκκινους διαβόλους», μέχρι και το 2023 που αποχώρησε, αγωνίστηκε μόλις 37 φορές, απόρροια των συνεχών τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν, έχοντας βέβαια δοθεί και δανεικός σε συλλόγους όπως οι Άστον Βίλα, Νάπολι και Στόουκ. Τα σοβαρά προβλήματα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2019, όταν τραυματίστηκε στο ισχίο σε ένα παιχνίδι κόντρα στη Λίβερπουλ, ενώ και τη σεζόν 2022-2023 έμεινε αρκετό καιρό εκτός δράσης.

Μέχρι στιγμής οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ δεν έχουν σχολιάσει κάτι αναφορικά με την αγωγή του 27χρονου, επομένως αναμένονται εξελίξεις.

🚨 EXCLUSIVE: Axel Tuanzebe is now seeking legal recourse, linked to ‘medical advice’ he received during his time at Old Trafford



Find out more from @ben_rumsby ⬇️https://t.co/Mke9KBBIpF#MUFC pic.twitter.com/y8KSIRuyUR