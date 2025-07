Ο Αντρέ Ονάνα αναμένεται να χάσει την προετοιμασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από πρόβλημα τραυματισμού και... τρέχει για να προλάβει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Άρσεναλ.

Προτού καλά-καλά προλάβει να επιστρέψει στις προπονήσεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Αντρέ Ονάνα αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού που θα τον αφήσει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας των Κόκκινων Διαβόλων τραυματίστηκε στον προσαγωγό του και αναμένεται να χάσει ολόκληρη την προετοιμασία της ομάδας του ενόψει της νέας σεζόν. Μάλιστα, καθώς το διάστημα απουσίας του υπολογίζεται από 4 έως 6 εβδομάδες, ενδέχεται να χάσει το ντέρμπι της πρεμιέρας στην Premier League απέναντι στην Άρσεναλ (17 Αυγούστου).

Ο τραυματισμός του Ονάνα, ο οποίος υπολογίζεται ως βασικός τερματοφύλακας από τον Ρούμπεν Αμορίμ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη γκολκίπερ. Οι άλλες διαθέσιμες επιλογές του Πορτογάλου τεχνικού για την εστία της Γιουνάιτεντ είναι οι Αλτάι Μπαγιντίρ και ο 39χρονος Τομ Χίτον.

Andre Onana will miss Manchester United’s pre-season tour of America with a hamstring injury, as @mcgrathmike called.



4-6 weeks out. Plan if for Onana to train with #MUFC after they return from the States.🏥 pic.twitter.com/CNVUd5pkx9