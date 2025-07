Έτοιμος να ντυθεί Gunner είναι ο Βίκτορ Γιόκερες, αφού η Άρσεναλ κατέληξε σε συμφωνία με την Σπόρτινγκ για την παραχώρηση του Σουηδού φορ!

Κάτοικος Βόρειου Λονδίνου ετοιμάζεται να γίνει ο Βίκτορ Γιόκερες! Η Άρσεναλ κατάφερε να ανταποκριθεί... θετικά στις οικονομικές απαιτήσεις της Σπόρτινγκ που δεν έδειχνε διατεθειμένη να τον παραχωρήσει.

Ωστόσο, οι δύο σύλλογοι έφτασαν σε συμφωνία με τις διαπραγματεύσεις να πιάνουν τελικά τόπο. Το deal θα ανέλθει στα 73.5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των bonus και φαίνεται ότι μόνο που απομένει είναι να περάσει επιτυχώς από τις ιατρικές εξετάσεις και να... πέσουν οι υπογραφές!

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής τις τελευταίες μέρες απείχε από τις προπονήσεις της Σπόρτινγκ δείχνοντας ξεκάθαρα την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τα Λιοντάρια, ενώ στο μυαλό του υπήρχε μόνο η Άρσεναλ.

🚨🔴⚪️💣BREAKING: Viktor Gyokeres to Arsenal, here we go!



Arsenal verbally agree deal in principle with Sporting for package reaching €73.5M add-ons included. Decision now made on new striker for Arteta!



Player side agreed with the move now imminent.



Gyokeres set for medical… pic.twitter.com/DvLN0SEMoA