Ο νέος τραυματισμός του Μάρτιν Όντεγκααρντ έχει σημάνει συναγερμό στην Άρσεναλ, η οποία με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε τη ζημιά που έχει υποστεί ο Νορβηγός στο αριστερό του γόνατο, χωρίς να ξεκαθαρίζει το διάστημα απουσίας του.

Η Άρσεναλ ταλαιπωρείται από προβλήματα τραυματισμών από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Στη λίστα των ήδη απόντων, προστέθηκε και ο Μάρτιν Όντεγκααρντ που τραυματίστηκε στο λονδρέζικο ντέρμπι με την Γουέστ Χαμ το Σάββατο (4/10).

Ο αρχηγός των Gunners αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ματς στο 30ό λεπτό νιώθοντας ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο μετά από σύγκρουση που είχε με αντίπαλο. Ο Μικέλ Αρτέτα, μετά το ματς, φάνηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή του. «Ο Όντεγκααρντ ένιωσε αμέσως ενόχληση, μίλησα μαζί του και δεν είναι αισιόδοξος. Χτύπησε γόνατο με γόνατο, τώρα φοράει νάρθηκα και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε οι γιατροί», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός.

Τα κακά νέα επιβεβαιώθηκαν, καθώς η Άρσεναλ με επίσημη ανακοίνωσή της το απόγευμα της Κυριακής (5/10) ενημέρωσε πως ο Όντεγκααρντ τραυματίστηκε στον έσω πλαγιοκολλητικό σύνδεσμο του αριστερού γόνατου και θα λάβει θεραπεία για να ξεπεράσει το πρόβλημα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ένας τέτοιος τραυματισμός μπορεί να τον κρατήσει μακριά από τη δράση από μία εβδομάδα έως και τρεις μήνες, αναλόγως με το μέγεθος της ζημιάς, το οποίο πάντως ακόμη δεν έχει αξιολογηθεί. Όπως γίνεται κατανοητό, ο Νορβηγός δεν θα δώσει το «παρών» με την εθνική στην προσεχή διακοπή των πρωταθλημάτων.