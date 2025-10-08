Τα πάνω-κάτω στις τηλεοπτικές μεταδόσεις ετοιμάζεται να φέρει το Netflix, καθώς η δημοφιλής πλατφόρμα αναμένεται να καταθέσει πρόταση-μαμούθ για τα δικαιώματα του Champions League!

«Βόμβα» μεγατόνων ετοιμάζεται να ρίξει το Netflix με φόντο το Champions League! Σύμφωνα με τους «Times», η δημοφιλής συνδρομητική πλατφόρμα θέλει να... φιλοξενήσει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και για τον λόγο αυτό αναμένεται να καταθέσει πρόταση για να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, από τη σεζόν 2027/2028.

Η πρόταση αυτή αφορά την προβολή ενός αγώνα σε κάθε γύρο του Champions League και έγκειται στο πλαίσιο μίας «συνολικής αναδιάρθρωσης των τηλεοπτικών συμφωνιών της UEFA». Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα βγει κερδισμένη κατά 5 με 6 δισεκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν! Σύμφωνα με τις πηγές, τα ετήσια έσοδα της UEFA από τις διασυλλογικές διοργανώσεις αναμένεται έτσι να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 10% και δεν αποκλείεται να αγγίξουν τα 6 δισεκατομμύρια.

Φυσικά, η αύξηση των τηλεοπτικών εσόδων σημαίνει και μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη για τις ομάδες. Το Netflix που θέλει να μπει δυναμικά και στον κόσμο του αθλητισμού, είχε μεταδώσει τα περασμένα Χριστούγεννα τον αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον με τον Τζέικ Πολ συγκεντρώνοντας 65 εκατ. streams στην πλατφόρμα!