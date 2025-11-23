Που θα δείτε το ντέρμπι Ίντερ - Μίλαν και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
Πλούσιο και σήμερα (23/11) το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Στην Ιταλία η αγωνιστική δράση ξεκινάει από νωρίς με την Βερόνα να υποδέχεται στις 13:30 (Cosmote Sport 1) τη Πάρμα. Αργότερα στις 16:00 η Ρόμα θα αγωνιστεί στην έδρα της Κρεμονέζε (Cosmote Sport 1) και στις 19:00 η Λάτσιο θα αναμετρηθεί με τη Λέτσε (Cosmote Sport 2). Τέλος, στις 21:45 (Cosmote Sport 2) η Ίντερ θα φιλοξενήσει την Μίλαν στο ντέρμπι της αγωνιστικής της Serie A.
Στην Αγγλία και τη Premier League το πρόγραμμα σήμερα έχει 2 αγώνες με τη Λιντς να υποδέχεται στις 16:00 (Nova Sports Premier League) την Άστον Βίλα, ενώ στις 18:30 (Nova Sports Premier League) θα ξεκινήσει το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου με την Άρσεναλ να αναμετράται στο «Emirates» με τη Τότεναμ.
Στην Ισπανία και τη LaLiga στις 15:00 η Οβιέδο του Νταβίντ Κάρμο θα υποδεχτεί τη Ράγιο Βαγιεκάνο (Nova Sports 1), στις 17:15 η Ρεάλ Μπέτις τη Χιρόνα (Nova Sports 1) και στις 19:30 η Χετάφε την Ατλέτικο Μαδρίτης (Nova Sports 1). Τέλος η Ρεάλ Μαδρίτης λίγα 24ώρα πριν το ματς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης θα ταξιδέψει στο Έλτσε όπου και θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα.
Στη Bundesliga της Γερμανίας η Λειψία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Βέντερ Βρέμης (16:30, Nova Sports Start) και η Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα με την Ουνιόν Βερολίνου (18:30, Nova Sports 3).
Τέλος, στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης η Χαρτς του Κυζιρίδη, που βρίσκεται στη πρώτη θέση του Σκωτσέζικου πρωταθλήματος, θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Αμπερντίν (17:00, Cosmote Sport 3), ενώ στην Ολλανδία η Άλκμααρ (13:15, Nova Sports 2) θα παίξει στην έδρα της Χέρενφεν και η Φέγενορντ στις 15:30 (Nova Sports Prime) θα φιλοξενήσει τη Ναϊμέχεν.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Χέρενφεν - Άλκμααρ (13:15, Nova Sports 2)
- Βερόνα - Πάρμα (13:30, Cosmote Sport 1)
- Οβιέδο - Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00, Nova Sports 1)
- Φέγενορντ - Ναϊμέχεν (15:30, Nova Sports Prime)
- Λιντς - Άστον Βίλα (16:00, Nova Sports Premier League)
- Κρεμονέζε - Ρόμα (16:00, Cosmote Sport 1)
- Λειψία - Βέρντερ Βρέμης (16:30, Nova Sports Start)
- Αμπερντίν - Χαρτς (17:00, Cosmote Sport 3)
- Ρεάλ Μπέτις - Χιρόνα (17:15, Nova Sports 1)
- Ζανκτ Πάουλι - Ουνιόν Βερολίνου (18:30, Nova Sports 3)
- Άρσεναλ - Τότεναμ (18:30, Nova Sports Premier League)
- Λάτσιο - Λέτσε (19:00, Cosmote Sport 2)
- Χετάφε - Ατλέτικο Μαδρίτης (19:30, Nova Sports 1)
- Ίντερ - Μίλαν (21:45, Cosmote Sport 2)
- Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1)
