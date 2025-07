Αίσιο τέλος για την Άρσεναλ φαίνεται πως θα έχει η περίπτωση του Βίκτορ Γιόκερες, καθώς σύμφωνα με το «Athletic» η μεταγραφή του στους Gunners έχει μπει στην τελική ευθεία.

Λευκός καπνός φαίνεται πως προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις της Άρσεναλ με την Σπόρτινγκ για τον Βίκτορ Γιόκερες! Η υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε «σίριαλ» τις τελευταίες ώρες, θα έχει αίσιο τέλος για τους Gunners, με τον Σουηδό να βρίσκεται πια ένα βήμα μακριά από το Βόρειο Λονδίνο.

Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το «Athletic», σύμφωνα με το οποίο η μεταγραφή του έχει εισέλθει στο τελευταίο στάδιο, καθώς οι Λονδρέζοι τα βρήκαν με την Σπόρτινγκ που ήταν ανένδοτη στο ποσό παραχώρησης του ποδοσφαιριστή, απαιτώντας 70 + 10 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος ο Γιόκερες είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με την Άρσεναλ (για πενταετές) συμβόλαιο, ενώ αποφάσισε να μην δώσει το «παρών» στην προετοιμασία των Λιονταριών απέχοντας από τις προπονήσεις, κίνηση με την οποία δήλωνε ξεκάθαρα την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

🚨 Arsenal in process of completing move for Viktor Gyokeres after taking final steps in negotiations with Sporting Lisbon. #AFC made formal advances on deal terms over weekend in bid to secure 27yo #SportingCP striker. 5yr contract lined up @TheAthleticFC https://t.co/sL5lKu4oPS