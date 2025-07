Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, η σημερινή (12/7) ημέρα είναι άκρως σημαντική για το μέλλον του Σουηδού επιθετικού.

«Ημέρα-κλειδί» χαρακτηρίζει τη σημερινή (12/7) αναφορικά με το μέλλον του Βίκτορ Γιόκερες ο έγκριτος δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο Χ, ο ποδοσφαιριστής έχει ενημερωθεί πως πρέπει να παραστεί κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας της Σπόρτινγκ, ωστόσο ο ίδιος τόνισε πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, περιμένοντας να αποχωρήσει από το πορτογαλικό κλαμπ.

Ο 27χρονος έχει έρθει εδώ και μέρες σε προφορική συμφωνία με την Άρσεναλ για πενταετές συμβόλαιο και οι Λονδρέζοι έχουν ενημερωθεί πως χρειάζεται να καταβάλλουν ένα ποσό κοντά στα 70 εκατ. ευρώ συν κάποια μπόνους για να τον αποκτήσουν.

Όλες οι πλευρές θέλουν να τελειώνει αυτή η κατάσταση, επομένως σήμερα μπορεί να έχουμε καθοριστικές εξελίξεις.

Key day in the Viktor Gyokeres saga. Sporting have told Gyokeres he must return to training today, but the Swedish striker is expected to refuse having made his position clear to the club all summer.



Sporting already informed Arsenal they want €70m fixed plus add-ons.



