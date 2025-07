Ο Σενεγαλέζος επιθετικός είναι πιθανό να βρίσκεται εκτός «Στάμφορντ Μπριτζ» τη νέα σεζόν, όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Αποχωρήσεων συνέχεια στην Τσέλσι, η οποία μετά τις διαφαινόμενες πωλήσεις των Πέτροβιτς στην Μπόρνμουθ και Μαντουέκε στην Άρσεναλ, πιθανόν να δει και τον Νίκολας Τζάκσον να φεύγει για άλλες... πολιτείες.

Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες έτσι ώστε ο Σενεγαλέζος επιθετικός να βρίσκεται εκτός «Στάμφορντ Μπριτζ» τη νέα σεζόν, αφού οι «μπλε» είναι ανοιχτοί σε ενδεχόμενη καλή πρόταση για την παραχώρησή του. Μάλιστα, η Μίλαν ήδη έδειξε ενδιαφέρον, αλλά η τιμή που όρισαν οι νικητές του Conference League είναι... υψηλή. Ωστόσο, αρκετές ομάδες της Premier League παρακολουθούν την κατάσταση.

Με τη φανέλα των Λονδρέζων ο 24χρονος μετράει 30 γκολ και 12 ασίστ σε 81 συμμετοχές, ενώ ετοιμάζεται και για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν (13/7, 22:00).

🚨🔵 Nicolas Jackson has chances to leave Chelsea this summer.



After Noni Madueke to Arsenal, he could be the next one to try new chapter elsewhere.



AC Milan asked for Jackson but Chelsea asking price is still too high.



Premier League clubs are also keen and informed. 👀 pic.twitter.com/f2hpmUl4Q7