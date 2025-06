Παρελθόν από την Άρσεναλ θα αποτελέσει μέσα στις επόμενες ημέρες ο Τόμας Παρτέι, ο οποίος δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία του με την Άρσεναλ.

Πρώτα ήταν ο Ζορζίνιο, τώρα ήρθε η σειρά του Παρτέι. Η Άρσεναλ κάνει... ξεσκαρτάρισμα στη μεσαία γραμμή με αποχωρήσεις και επικείμενες αφίξεις (Θουμπιμέντι, Νόργκααρντ), με τον Τόμας Παρτέι να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους Gunners.

Σύμφωνα με το «Athletic», οι δυο πλευρές, παρά τις συζητήσεις τους για νέο συμβόλαιο, τελικά δεν κατέληξαν σε συμφωνία και ο 32χρονος αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος στις αρχές του Ιουλίου.

Παρτέι και Άρσεναλ έψαχναν τη χρυσή τομή που θα επέτρεπε την επέκταση της συνεργασίας τους, αλλά τρεις μήνες αργότερα τελικά παράτησαν οριστικά τις προσπάθειες... γεφύρωσης του χάσματος.

Κάπως έτσι ο Γκανέζος θα πρέπει να αναζητήσει αλλού το μέλλον του, αποχωρώντας από το Λονδίνο ύστερα από τη μετακόμισή του πίσω στο 2020, όταν η Άρσεναλ τον είχε αποκτήσει με 50 εκατομμύρια ευρώ από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Thomas Partey will leave Arsenal when his contract expires on Monday, with the club set to confirm the midfielder’s exit early next week.



