Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την άφιξή του στο «City Ground», ο Ραμόν Σόσα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Τον Αύγουστο του 2024, η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραμόν Σόσα από την Ταγιέρες αντί 12 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, λιγότερο από 12 μήνες αργότερα, η Παλμέιρας αναμένεται να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Παραγουανού.

Ο ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα, η οποία κατάφερε να φτάσει μέχρι να προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, ήρθε σε συμφωνία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του 25χρονου αριστερού εξτρέμ, παρά το συμβόλαιο που τον «δένει» με τον σύλλογο έως το 2029.

Η Φόρεστ θα βάλει στο ταμείο της ένα ποσό της τάξεως των 12 εκατ. ευρώ, ενώ ο Σόσα φέρεται πως θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Παλμέιρας. Με τη Φόρεστ αγωνίστηκε συνολικά 23 φορές σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ.

🚨🟢 Palmeiras have agreed deal to sign Ramón Sosa from Nottingham Forest for $14m transfer fee.



Formal steps to follow, deal done and here we go. pic.twitter.com/n3NthKL3eM