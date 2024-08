Ανακοίνωσε τον Ραμόν Σόσα η Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Ραμόν Σόσα από την Ταγιέρες υπογράφοντας μαζί του πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Και με τη... βούλα ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ έγινε ο Ραμόν Σόσα. Η αγγλική ομάδα κατόρθωσε να τελειώσει μία μεταγραφή για την οποία οι διαπραγματεύσεις καθυστέρησαν αρκετά συμφωνόντας να πληρώσει στην Ταγιέρες 11,5 εκατ. ευρώ και ακόμη 5 με την μορφή μπόνους.

Ο 24χρονος Παραγουανός εξτρέμ θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Νότιγχαμ Φόρεστ. Η υλοποίηση της μεταγραφής αυτής μπορεί να επηρεάσει και τον Ολυμπιακό, αφού η «Telegraph» είχε αναφέρει σε ρεπορτάζ της πως μπορεί η έλευσή του να οδηγήσει τον Ζότα Σίλβα στους «ερυθρολεύκους» με την μορφή δανεισμού.

Η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ:

We’re delighted to announce the signing of Paraguay international Ramón Sosa ✍️