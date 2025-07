Παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Όλα Αϊνά μέχρι το 2028, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Όλα Αϊνά, διασφαλίζοντας την παραμονή του Νιγηριανού αμυντικού μέχρι το 2028. Ο 28χρονος, που εντάχθηκε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2023 ως ελεύθερος από την Τορίνο, υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο, παρατείνοντας τη συνεργασία του με το City Ground.

Την περασμένη σεζόν, ο Αϊνά μέτρησε 35 συμμετοχές στην Premier League, όπου βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα δύο δορές και μοίραασε μία ασίστ.

Three more years of Ola Aina. ✍️