Αρνητική ήταν η Λίβερπουλ σε πρόταση της Μπάγερν Μονάχου για την απόκτηση του, Λουίς Ντίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports.

Η Μπάγερν έκανε την κίνησή της για την απόκτηση του Λουίς Ντίας, όμως η Λίβερπουλ... έριξε άκυρο. Οι Reds απέρριψαν επίσημη πρόταση των Βαυαρών για τον 28χρονο Κολομβιανό εξτρέμ.

Δεν υπάρχει καμία διάθεση στο «Άνφιλντ» να συζητηθεί η αποχώρησή Ντίας , όσο δελεαστική κι αν είναι η προσφορά. Η Μπάγερν, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sports, επιχείρησε να αρπάξει την ευκαιρία μέσα στο καλοκαίρι και να κάνει δικό της τον Ντίας, με τον Μαξ Έμπερλ να έχει άμεση επαφή με τους ανθρώπους του αγγλικού συλλόγου. Ωστόσο, η απάντηση ήταν άμεση και αρνητική.

Ο Κολομβιανός ολοκλήρωσε τη σεζόν με 13 γκολ σε 36 παιχνίδια στην Premier League, έχοντας καταλυτική παρουσία σε κομβικά ματς και δείχνοντας ότι έχει επιστρέψει για τα καλά στο top επίπεδο.

Να θυμίσουμε πως δεν ήταν μόνο η Μπάγερν στο παιχνίδι. Και η Μπαρτσελόνα έχει τον παίκτη στη λίστα της εδώ και καιρό, όπως και η Αλ Νασρ, ωστόσο, το «τείχος» της Λίβερπουλ δείχνει προς το παρόν απροσπέλαστο.

Liverpool have rejected an approach from Bayern Munich for Luis Diaz



Bayern's sporting director Max Eberl has been told the player is not for sale pic.twitter.com/W63ApsYTkF