Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Μπουμό στην Μπρέντφορντ, βάζοντας σε σκέψη τις Μέλισσες για την παραχώρηση του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κύριος μεταγραφικός στόχος για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο Μπράιαν Μπουμό, για τον οποίο οι Άγγλοι έκαναν βελτιωμένη πρόταση στην Μπρέντφορντ που αγγίζει τα 70 εκατ. ευρώ.

Ο Καμερουνέζος εξτρέμ συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην Γιουνάιτεντ, παρά την προσφορά της Τότεναμ την προηγούμενη εβδομάδα.

Στις 4 Ιουνίου, οι Κόκκινοι Διάβολοι κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην Μπρέντφορντ για την απόκτηση του 25χρόνου, συνολικής αξίας 52 εκατ. ευρώ, με επιπλέον 11,7 εκατομμύρια σε μπόνους επίτευξης στόχων. Παρά το σημαντικό ποσό, η διοίκηση των Μελισσών την απέρριψε, παραμένοντας σταθερή στην αποτίμηση του ποδοσφαιριστή στα 81 εκατ. ευρώ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη ολοκληρώσει την απόκτηση του Βραζιλιάνου διεθνή Ματέους Κούνια από τη Γουλβς, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να θέλει να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή πολύ περισσότερο ενόψει της νέας σεζόν.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μπουμό πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπρέντφορντ καταγράφοντας σε 42 ματς 20 γκολ και εννέα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨 Manchester United have submitted new proposal for Bryan Mbeumo who remains priority target.



The proposal was sent over the weekend and it’s in excess of £60m, discussions continue with Brentford.



Mbeumo keeps giving priority to Man United. pic.twitter.com/0uiBwDupC0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2025