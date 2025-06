Σημαντική ενίσχυση για τη Λιντς, η οποία απέκτησε τον Γιάκα Μπιγιόλ από την Ουντινέζε.

Παίκτης της Λιντς κι επίσημα ο Γιάκα Μπιγιόλ. Ο 26χρονος στόπερ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε μέχρι το 2030, με την Ουντινέζε να βάζει στα ταμεία της 15 εκατ. λίρες, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και μπόνους επίτευξης στόχων. Ο Μπιγιόλ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στην Ιταλία, όπου πραγματοποίησε 37 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας δύο γκολ. Διεθνής με τη Σλοβενία ο 26χρονος, ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει αρκετά τη νεοφώτιστη στην Premier League.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗝𝗮𝗸𝗮!

We are delighted to announce defender Jaka Bijol has joined the club from Udinese