Ο Μπέντζαμιν Σέσκο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Άρσεναλ, όπως μετέδωσαν τα γερμανικά Μέσα. Τί ποσό αξιώνει η Λειψία για την παραχώρησή του;

Όλο και πιο κοντά στην Άρσεναλ φαίνεται να βρίσκεται ο Μπέντζαμιν Σέσκο. Σύμφωνα με την Bild, ο Σλοβένος επιθετικός της Λειψίας έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους Κανονιέρηδες, όσον αφορά τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του.

Το Sky Germany είχε αναφέρει αρχικά ότι η συμφωνία δεν είχε ολοκληρωθεί, ωστόσο το νέο αυτό δημοσίευμα τονίζει πως όλα τα ζητήματα μεταξύ του παίκτη και των Άγγλων έχουν διευθετηθεί και το μόνο που απομένει πλέον είναι η συμφωνία ανάμεσα στα δύο κλαμπ.

Η Λειψία αξιώνει ένα ποσό μεταξύ 80 και 100 εκατομμυρίων ευρώ για τον παίκτη, με την Άρσεναλ να δείχνει διστακτική στην αρχή, ωστόσο ετοιμάζει πρόταση που θα πλησιάζει τις απαιτήσεις των Γερμανών μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο 22χρονος επιθετικός, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς, έχει απασχολήσει κι άλλες μεγάλες αγγλικές ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι και η Τότεναμ. Παρά την πληθώρα των ομάδων που τον θέλουν, οι Gunners δείχνουν να έχουν πάρει κεφάλι στη μάχη για την απόκτησή του. Το συμβόλαιό του λήγει το 2029, ενώ τη φετινή σεζόν έχει 21 γκολ και έξι ασίστ σε 45 εμφανίσεις με τους Ταύρους.

