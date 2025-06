Σύμφωνα με δημοσιογράφο από την Γαλλία, η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει δώσει τα χέρια με την Λίβερπουλ και προσπαθεί να τελειώσει την μεταγραφή του Κώστα Τσιμίκα.

Ο Γάλλος δημοσιογράφος Σεμπαστιέν Βιντάλ έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X σύμφωνα με την οποία αναφέρει πως η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε ένα σημαντικό βήμα για την απόκτηση του Κώστα Τσιμίκα.

Τα «tricky trees» φαίνεται να έχουν πάρει το «οκ» της Λίβερπουλ για να διαπραγματευτούν με τον Έλληνα αριστερό μπακ και να κλείσουν το deal, κερδίζοντας την Λιντς Γιουνάιτεντ στην σχετική... κούρσα.

Nottingham Forest are pushing ahead for Kostas Tsimikas after getting the green light from Liverpool ✅ The Greek left-back is valued at £15m and Forest are looking to beat Leeds to his signature. 🇬🇷🌳#NFFC #LFC #Leeds #Tsimikas #PremierLeague #Transfers #SummerWindow…