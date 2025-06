Η Τότεναμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματίς Τελ από την Μπάγερν Μονάχου, με τον 20χρονο επιθετικό να υπογράφει στους Σπερς μέχρι το 2031.

Η Τότεναμ έκανε γνωστή την πρώτη της προσθήκη στην εποχή Φρανκ. Πρόκειται για τον Ματίς Τελ της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031. Η συμφωνία με τους Βαυαρούς «έκλεισε» στα 45 εκατομμύρια ευρώ, με τους Λονδρέζους να ενεργοποιούν την οψιόν αγοράς του μετά τον δανεισμό του παίκτη τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Τελ αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 με τους Σπερς και συνέβαλε στην κατάκτηση του Europa League, βάζοντας τέλος σε μία... ανομβρία τίτλων που κρατούσε 17 χρόνια. Σε 13 εμφανίσεις σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ με τη φανέλα των Άγγλων. Παρά το ότι υπήρχε αβεβαιότητα για το μέλλον του μετά την αποχώρηση του Άγγελου Ποστέκογλου, ο 20χρονος Γάλλος υπολογίζεται ως βασικό κομμάτι του πρότζεκτ του νέου τεχνικού.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο νεαρός επιθετικός είχε εμφανιστεί αρνητικός στο ενδεχόμενο του να παίξει στην Τότεναμ παρά το ότι οι δύο ομάδες είχαν ήδη συμφωνήσει για το δανεισμό του. Ο ίδιος είχε μετακομίσει στη Γερμανία για λογαριασμό της Μπάγερν το καλοκαίρι του 2022 από τη γαλλική Ρεν.

We are delighted to announce the permanent signing of Mathys Tel from Bayern Munich on a contract that will run until 2031 ✍️