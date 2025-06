Ο Ντέιβίντ Ράγια άφησε τα γάντια του τερματοφύλακα στην άκρη και φόρεσε… στολή αεροσυνοδού! Ο Ισπανός γκολκίπερ της Άρσεναλ ταξίδεψε στο Λας Βέγκας για το bachelor πάρτι του και έκλεψε την παράσταση ήδη από την πτήση.

Ο Ντέιβίντ Ράγια άφησε πίσω του τη σεζόν με την Άρσεναλ και το… έριξε έξω λίγο πριν τον γάμο του! Ο Ισπανός τερματοφύλακας ταξίδεψε στο Λας Βέγκας για το bachelor πάρτι του και έκλεψε την παράσταση ντυμένος αεροσυνοδός μέσα στο αεροπλάνο.

Με γυναικεία στολή και... φαγητό στο χέρι, ο 29χρονος γκολκίπερ έκανε σερβίρισμα στους επιβάτες, σε ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο που έγινε viral. Φυσικά δεν ήταν μόνος του, αφού μαζί του στο ταξίδι ήταν ο αδερφός του, Όσκαρ Ράγια, ο stand-up κωμικός Τομάς Γκαρσία Σεράνο και αρκετοί Ισπανοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Ντιέγκο Ρίκο (Χετάφε), Αντρί Εμπάρμπα και Ουνάι Λόπεθ (Ράγιο Βαγιεκάνο).

David Raya has dressed as an air STEWARDESS for his stag do pic.twitter.com/kfTZfQTOfS