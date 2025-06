Το βίντεο της Μπράιτον με τη συνάντηση Κωστούλα - Τζίμα: «Ανυπομονώ να παίξουμε μαζί»

Η Μπράιτον ανέβασε βίντεο στα social media με τη συνάντηση των δυο Ελληνόπουλων, Κωστούλα και Τζίμα, με τον πρώτο να μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον δεύτερο.

Η μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον, όπως είναι λογικό κεντρίζει το ενδιαφέρον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο Νησί.

Οι «Γλάροι» πρόσθεσαν στη φαρέτρα τους έναν ταλαντούχο επιθετικό, ο οποίος όμως δεν είναι ο μοναδικός Έλληνας του ρόστερ. Αυτό διότι νωρίτερα στη σεζόν ανακοίνωσαν την απόκτηση και του Στέφανου Τζίμα από τη Νυρεμβέργη, με ένα ποσό κοντά στα 26 εκατ. ευρώ.

Οι δυο νεαροί ποδοσφαιριστές συναντήθηκαν κατά την άφιξη του Κωστούλα, με την Μπράιτον να ανεβάζει στα social media στιγμιότυπα και τον πρώην άσο του Ολυμπιακού να δηλώνει χαρακτηριστικά «Ο Στέφανος είναι φίλος μου. Είναι πολύ καλό παιδί και πολύ καλός παίκτης. Κάναμε κάποιες συζητήσεις για εδώ και ανυπομονώ να παίξω μαζί του στο γήπεδο.

Παίζουμε σχεδόν στην ίδια θέση, αλλά νομίζω έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι γρήγορος, δυνατός, πολύ έξυπνος στο γήπεδο, μέσα και έξω από αυτό, και σκέφτεται συνεχώς το γκολ, θέλει να τελειώνει τις προσπάθειες, θέλει να σκοράρει και αυτό είναι πολύ καλό για τη θέση που παίζει».

"Stefanos is my friend, he's a really good guy. I can't wait to play with him on the pitch." 💙🤍 pic.twitter.com/fUCrjzQZod