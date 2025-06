Σε τελευταίες συζητήσεις με τη Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται η Λυών για τον 28 χρόνο τερματοφύλακα, Ματ Τέρνερ, που προορίζεται για αντικαταστάτης του Λούκας Πέρι.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νότιγχαμ Φόρεστ συμφώνησε προφορικά με τη Λυών για την παραχώρηση του Αμερικανού τερματοφύλακα, Ματ Τέρνερ. Το deal για τον 28χρονο «έκλεισε» στα 8 εκατ.ευρώ, με τον ίδιο τον παίκτη να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο της μετακίνησής του στους Γάλλους.

Την περασμένη σεζόν ο Τέρνερ αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κρίσταλ Πάλας ως δανεικός από τους Reds, καταγράφοντας τέσσερις συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ο ίδιος έχει επίσης περάσει από τις Νιου Ίνγκλαντ και Άρσεναλ.

Ο 30χρονος αναζητούσε μία ομάδα στην οποία θα έχει περισσότερες ευκαιρίες να καθιερωθεί και να πάρει χρόνο συμμετοχής, επομένως η Λυών είναι ένας ιδανικός προορισμός εν όψει της πιθανής αποχώρησης του βασικού γκολκίπερ, Λούκας Πέρι.

Επιπλέον η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, απόδεσμευσε τον Χάρι Τόφολο, ο δανεισμός του Άλεξ Μορένο ολοκληρώθηκε με τον ίδιο να γυρνάει στην Άστον Βίλα, ενώ παράλληλα έκανε πρόταση ανανέωσης στον Γουιλί Μπολί.

🚨🇺🇸 Olympique Lyon verbally agree deal with Nottingham Forest for Matt Turner.



€8m transfer fee, as @tombogert @JacobsBen report.



👀 Lucas Perri could leave in the next days/weeks. pic.twitter.com/b26zlVuOYp