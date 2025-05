Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει ζητήσει ενίσχυση στη θέση «10» μετά την αποχώρηση Ντε Μπρόινε και οι άνθρωποι της Σίτι ξεκίνησαν επαφές με τον Ραγιάν Τσερκί.

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του γαλλικού ποδοσφαίρου φαίνεται πως έχει βάλει «στο μάτι» η Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα θέλει να ενισχυθεί στη θέση «10» μετά την αποχώρηση του Κέβιν Ντε Μπρόινε και ο Ραγιάν Τσερκί μοιάζει ιδανική επιλογή.

Ο Γάλλος άσος της Λυών είναι δεδομένο πως θα αποχωρήσει από τον γαλλικό σύλλογο, με τους «πολίτες» ήδη να έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την απόκτησή του. Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μετά την αποτυχία με τις περιπτώσεις Βίρτς και Γκίμπς-Γουάιτ, οι citizens στράφηκαν στον 21 ετών Γάλλο.

Ο Τσερκί ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με 12 γκολ και 20 ασίστ σε 44 παιχνίδια με τη Λυών.

🚨🔵 Manchester City made contact to start initial talks for Rayan Cherki as target for #10 position.



He’s top of the list with Morgan Gibbs-White after Wirtz deal off, while Cherki’s also aware of Man City interest. pic.twitter.com/YvQPEXoumr