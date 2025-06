Η Τότεναμ κατέληξε στον Τόμας Φρανκ για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία, με τους Σπερς να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευσής του από την Μπρέντφορντ.

Η Τότεναμ είχε ξεχωρίσει τον Τόμας Φρανκ για να αναλάβει καθήκοντα αντικαθιστώντας τον Άγγελο Ποστέκογλου, deal το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί άμεσα σύμφωνα με το TalkSport. Οι Άγγλοι αναφέρουν ότι ο Δανός τεχνικός έχει ήδη πει το «ναι» στους Σπερς, με τον σύλλογο να είναι διατεθειμένος να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπάρχει στο συμβόλαιό του με την Μπρέντφορντ.

Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο και ο ίδιος ο Φρανκ έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τις Μέλισσες, τις οποίες οδήγησε στη 10η θέση της Premier League φέτος. Ο 51χρονος βρίσκεται στην Μπρέντφορντ από το 2018, ενώ το συμβόλαιό του εκπνέει το 2027.

🚨 Understand Thomas Frank has verbally agreed terms with Spurs. Ongoing discussions over backroom staff.



Deal subject to Frank’s release clause being triggered, but the Brentford boss expected to replace Ange Postecoglou.



🤝 @alex_crook pic.twitter.com/UmVOiCksxr