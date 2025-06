Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες ανανέωσε στην Άρσεναλ μέχρι το 2029, εξαργυρώνοντας τις πολύ καλές του εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια με τη φανέλα της.

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες μέχρι το 2029. Ο 27 χρόνος αμυντικός των Κανονιέρηδων έφθασε στο Λονδίνο το Σεπτέμπριο του 2020 αντί 26 έκατ. ευρώ από την Λιλ και έφθασε να είναι ένα από τα βασικά «γρανάζια» της άμυνας του Μικέλ Αρτέτα.

Ο Βραζιλιάνος ξεκίνησε την καριέρα του από την Αβάι το 2016 προτού υπογράψει στους Γάλλους το 2017 για 3 εκατ.ευρώ. Κατά την περίοδο της διαμονής του στη Γαλλία ο Μαγκαλιάες παραχωρήθηκε δύο φορές δανεικός, σε Τρουά και Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Ο 27χρονος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα των Λονδρέζων 42 φορές, καταγράφοντας μάλιστα πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Επιθυμία του Ισπανού τεχνικού του ήταν να τον διατηρήσει στο δυναμικό των Κανονιέρηδων, όπως κι έγινε.

