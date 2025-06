Ο Μπραϊάν Μπουμό αποφάσισε ότι θέλει να ενταχθεί στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι έχει δώσει τα χέρια με τους Κόκκινους Διαβόλους, όπως μετέδωσε η Athletic.

Ο Μπράιαν Μπουμό της Μπρέντφορντ αποφάσισε ότι θέλει να ενταχθεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ , με την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ να ξεκινάει συνομιλίες με τις Μέλισσες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του το καλοκαίρι. Σύμφωνα με την Athletic, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια παρά το ότι ο 25 χρόνος δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο.

Ο Καμερουνέζος εξτρέμ στο μεταξύ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κι άλλων συλλόγων όπως η Άρσεναλ, η Τότεναμ και η Νιούκαστλ, αλλά ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι επιθυμει να υπογράψει στους Κόκκινους Διάβολους.

Ο Μπουμό έφθασε στην Αγγλία στις 5 Αυγούστου του 2019 από την Τρουά αντί 6,5 εκατ.ευρώ, όταν η Μπρέντφορντ αγωνιζόταν στην Championship.

Από τότε που η ομάδα ανέβηκε στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Μπουμό αποτελεί ένα από τα βασικά «γρανάζια» του Τόμας Φρανκ στις εξαιρετικές σεζόν που κάνουν οι Μέλισσες στην Premier League εδώ και τέσσερα χρόνια.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιξε 42 φορές με τη φανέλα της Μπρέντφορντ καταγράφοντας 20 γκολ και εννέα ασίστ σε όλες τις διοργαωνώσεις.

