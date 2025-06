Σύμφωνα με την «Telegraph», ο Τζακ Γκρίλις δεν θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, κάτι που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έξοδό του από την Μάντσεστερ Σίτι.

Μπορεί η σεζόν να έχει ολοκληρωθεί στα γήπεδα της Ευρώπης, όμως το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σιμώνει, καθώς η έναρξή του είναι προγραμματισμένη για τις 14 Ιουνίου.

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος αρχίζουν σιγά-σιγά την προετοιμασία τους, μία εξ αυτών είναι και η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία όμως αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ χωρίς τον Τζακ Γκρίλις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Telegraph», ο Άγγλος διεθνής δεν θα είναι μέλος της αποστολής των Citizens στην εν λόγω διοργάνωση, γεγονός που υποδηλώνει ενδεχόμενη έξοδό του από τον σύλλογο στον οποίο βρίσκεται από το 2021.

