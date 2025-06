Επίσημη προσφορά θα καταθέσει η Μάντσεστερ Σίτι στη Λυών τις επόμενες ημέρες για τον Ραγιάν Τσερκί, με τον οποίο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία

Τον Ραγιάν Τσερκί επιθυμεί να φέρει στο «Έτιχαντ» ο Πεπ Γκουαρδιόλα ως αντικαταστάτη του Κέβιν Ντε Μπρόινε. Βάσει των ρεπορτάζ, υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ Μάντεστερ Σίτι και παίκτη, ενώ τις επόμενες ημέρες πρόκειται να γίνει πρόταση στη γαλλική ομάδα από την Σίτι, ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο 21 χρόνος Γάλλος εξτρέμ διαθέτει εξαιρετικά στοιχεία και θα μπορέσει να βοηθήσει τους «Πολίτες», καθώς μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις στην επιθετική και μεσαία γραμμή.

Ο Ραγιάν Τσερκί βγήκε από τα σπλάχνα της Λυών και αγωνίστηκε με τη φανέλα της 185 φορές καταγράφοντας 29 γκολ και 45 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αφού είχε καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα τη σεζόν 2018-2019.

