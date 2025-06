Η Λεβερκούζεν αρνήθηκε και τη δεύτερη προσφορά της Λίβερπουλ για τον Φλοριάν Βιρτς και ζητά από τους Reds 150 εκατομμύρια ευρώ.

Η Λίβερπουλ συνεχίζει να πιέζει για τον Φλοριάν Βιρτς και είναι έτοιμη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να τον κάνει δικό της. Οι Reds επανήλθαν με νέα προσφορά ύψους 130 εκατ. ευρώ για τον παίκτη, την οποία απέρριψαν εκ νέου οι Γερμανοί.

Οι Ασπιρίνες θέλουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τη δυνατότητα να βγάλουν όσα περισσότερα μπορούν από αυτό το deal και σύμφωνα με τον Φλοριάν Πλέτενμπεργκ αξιώνουν 150 εκατ. ευρώ.

Να θυμίσουμε ότι οι Άγγλοι είχαν αρχικά προτείνει να τον αγοράσουν για λίγα περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ, κάτι το οποίο δε δέχθηκε η Λίβερπουλ και πήγε τις διαπραγματεύσεις σε νέο κύκλο. Από την πλευρά της ομάδας του Άρνε Σλοτ υπάρχει αισιοδοξία ότι στο τέλος η συμφωνία θα κλείσει, ωστόσο δεν είναι διατεθειμένη η Λεβερκούζεν να κάνει υποχωρήσεις στο οικονομικό κομμάτι.

🚨⤵️ Not much has changed: the second offer for Florian #Wirtz was not accepted in its current form, which is why, as reported, there was still no agreement a few days ago.



Negotiations are ongoing. Both teams want a quick agreement, Leverkusen have a different overall package… https://t.co/UkKaba0E4Q